プレミアリーグのトッテナム・ホットスパーが、ライプツィヒに所属するオランダ代表MFシャビ・シモンズに関心を寄せているようだ。27日、ドイツ紙『ビルト』が伝えている。現在22歳のX・シモンズは、2019年7月にバルセロナのカンテラからパリ・サンジェルマン（PSG）の下部組織に加入。2022年6月にPSVへと完全移籍したが、翌年7月に買い戻され、同シーズンはレンタル先のライプツィヒでプレーした。2025年1月には完全移籍へ移