【ロサンゼルス＝後藤香代】米中西部ミネソタ州ミネアポリスのカトリック系の小学校で２７日午前８時３０分（日本時間午後１０時３０分）頃、銃撃事件があり、児童２人が死亡、児童１４人を含む１７人が負傷した。容疑者は犯行後に現場で自殺した。地元警察の発表によると、死亡したのは８歳と１０歳の児童で、２７日午前８時３０分頃、校内で他の児童らとともに礼拝の最中、銃撃に巻き込まれ、席に座ったまま命を落とした。負