男性からアプローチを受けているからと言っても、その過程で「めんどくさい女だな…」と思われてしまえば、男性の恋の熱は一気に冷めてしまうもの。そこで今回は、そんな風に男性が「距離を置きたくなる女性」の特徴を紹介します。かまってアピールが多いかまってアピールが多い女性と距離を置こうとする男性は少なくありません。自分だけの時間を持ちたいと考えている男性は少なくなく、常にべったりしてきたり、頻繁に連絡してき