男性と会話していて「なんか笑顔がぎこちないな…」と感じたことはありませんか？実はそれ、本命サインの可能性大。男性は本気で意識している相手の前では緊張し、自然体でいられなくなるんです。そこで今回は、不自然な笑顔の裏にある恋心を読み解きます。緊張で顔の筋肉がこわばる好きな人の前では「失敗したくない」「変に思われたくない」という気持ちが高まり、体が硬直しやすくなります。その結果、笑顔が引きつったり、表情