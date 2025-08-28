銃乱射事件の後、家族と再会し喜ぶ人たち＝27日、米ミネソタ州ミネアポリス（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米中西部ミネソタ州ミネアポリスの学校で27日、銃乱射事件があった。警察によると、8歳と10歳の子ども2人が死亡した。17人が負傷し、うち2人が重体という。20代前半の容疑者の男は自殺した。警察は単独犯とみており、事件の経緯や動機を調べている。現場は幼児から中学生までが通うカトリック系の学校で、25日