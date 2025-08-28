ＮＹ時間の昼に入って、ドル高の動きが一服しており、ドル円は１４７．７０円付近に伸び悩んでいる。本日は一時１４８円台を回復する場面も見られていた。 ストラテジストは、ＦＲＢの独立性への脅威と米財政赤字悪化がドルに対する構造的なストレス要因となっていると指摘している。トランプ大統領がクックＦＲＢ理事の即時解任の意向を示したことでＦＲＢの独立性に新たな懸念が生じているとし、通貨価値の維持には独立性