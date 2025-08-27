彼氏ができると、つい「愛されたい」「嫌われたくない」と頑張りすぎてしまうことってあるはず。でも、恋を長続きさせる秘訣は“近すぎず遠すぎない距離感”です。そこで今回は、恋を長続きさせる“ちょうどいい距離感”の見つけ方を解説します。尽くしすぎない「彼のためなら何でもする！」は素敵な心意気ですが、尽くしすぎると彼が“当たり前”に感じてしまうように。恋愛はお互いに与え合ってこそバランスが取れるものなのです