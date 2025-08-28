◇ナ・リーグカブス2―5ジャイアンツ（2025年8月26日サンフランシスコ）カブスの鈴木はサイ・ヤング賞3度のバーランダーから初回2死で3試合連続安打となる中前打を放った。3回には四球を選んだが、いずれも得点にはつながらなかった。長打は15日の二塁打が最後。本塁打は6日に27号を放って以来、18試合出ていない。クレイグ・カウンセル監督は「序盤に本塁打にしていた球を見逃したり、ファウルにしたりしている」とし