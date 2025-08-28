大リーグ機構が来季レギュラーシーズン日程を発表し、ドジャースは3月26日（日本時間27日）に本拠地でダイヤモンドバックスと開幕戦を戦うことが決まった。3月25日（同26日）にジャイアンツ―ヤンキースで開幕。同26日に残り28球団が初戦に臨み、鈴木、今永のカブスは本拠地で小笠原のナショナルズと、ダルビッシュと松井のパドレスはタイガースを本拠地に迎える。来年3月はWBCが行われ、決勝は3月17日（同18日）にマイアミ