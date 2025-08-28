◇ア・リーグエンゼルス3―7レンジャーズ（2025年8月26日アーリントン）エンゼルスの菊池は4回4安打で、今季自己ワーストの6失点で9敗目を喫した。初回は2四球と連打があって3点を失い、2回は四球後に2ランを被弾。4回にもソロ本塁打で追加点を許した。一方、3三振を奪ってメジャー通算993三振に伸ばし、田中将大（現巨人）の991を抜いて日本選手歴代4位となった。メジャー7年目で到達し「長く健康でやっていれば、