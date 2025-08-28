◇ナ・リーグドジャース6―3レッズ（2025年8月26日ロサンゼルス）ドジャースの37歳左腕カーショーが5回2安打1失点で自身5連勝の9勝目を挙げた。初回1死一、三塁から三ゴロの間に先制を許したが、2回以降は完全投球。ブルージェイズ・シャーザーに並ぶ現役2位の通算221勝目に「調子があまり良くなかったがウィル（捕手スミス）がいい仕事をしてくれた」と女房役に感謝した。一方、今季チーム2位59試合登板の左腕ベシア