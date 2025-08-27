長く付き合っていると「彼のこと本当に好きなのかな？」とふと不安になること、ありませんか？これは恋の終わりではなく、むしろ“見直しのサイン”。恋愛は常にアップデートが必要なんです。そこで今回は、恋に迷ったときに試したい「心の整理術」を紹介します。“好きになった瞬間”を思い出してみる日常が当たり前になって、彼の魅力が霞んで見えるのは自然なこと。そんな時は、最初に惹かれた理由を思い返してみましょう。初デ