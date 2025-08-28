右肩のインピンジメント症候群で負傷者リスト入りしているドジャース・佐々木が、傘下3Aオクラホマシティーの一員としてメンフィス戦に先発し、3回2/3を5安打3失点で復帰後初の敗戦投手となった。3度目のリハビリ登板で、25日にデーブ・ロバーツ監督は「4回か5回に入るところまで投げさせる」と話していたが、4回まで届かなかった。初回に犠飛で先制を許し、2回は無失点。3回はこの日最速の98・8マイル（約159キロ）を計測して