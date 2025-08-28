パレスチナ自治区ガザ地区で、イスラエル軍による病院への攻撃で死亡したジャーナリストの元同僚が取材に応じ、生前の仕事への思いなどについて語りました。イスラエル軍によるガザ地区南部のナセル病院への攻撃では、AP通信などと契約していたフリージャーナリストのマリアム・ダガさんも命を落としました。元同僚が27日、NNNの取材に応じ、ダガさんの取材への思いなどについて語りました。ダガさんの元同僚アラー・サラーマさ