東京都心では、ついに10日連続の猛暑日となりました。観測史上最長の記録更新となりました。この暑さ、いつまで続くのでしょうか。記者「埼玉県川越市を走行中です。激しい雨が窓ガラスに打ち付けています」日が暮れて、天気が急変した関東各地。宇都宮市では、雨で目の前が霞むほどです。大気を不安定にさせる暑さは、いつおさまるのか…。東京都心では最高気温36.0℃と、10日連続の猛暑日となり、観測開始以来、最長の記録となり