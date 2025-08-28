俳優の船越英一郎（６５）が、女優の松下萌子（４２）と再婚し、昨年第１子が誕生していたことが、分かった。「女性セブンプラス」が報じ、松下が所属するオスカープロモーションも「報告は受けています」と認めた。関係者によると、２人は約７年前、船越が準レギュラーを務めていたＴＢＳ系「林先生が驚く初耳学！」での共演を機に仲を深めた。２０２２年に交際が報じられると、２人の所属事務所は「プライベートは本人に任せ