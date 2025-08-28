プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「甘みそダレの牛焼き肉」 「キュウリとショウガのだし」 「とろろ汁」 の全3品。 白いご飯が進みそうな焼き肉献立。副菜2品は市販の麺つゆを味付けに使って簡単に。【主菜】甘みそダレの牛焼き肉 甘めの味付けは牛肉と良く合います。野菜をたっぷり添えてバランス良く。 ©Eレシピ 調理時間：25分 カロリー：554Kcal レシピ制作：おうちごは