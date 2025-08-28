警察庁と国家サイバー統括室は27日、米国が作成した中国系ハッカー集団「ソルト・タイフーン」に関する注意喚起文書に、米国や英国などと13カ国共同で署名したと発表した。サイバー攻撃への関与が疑われる国や組織を名指しして被害抑止を狙う取り組み「パブリック・アトリビューション」の一環。警察庁によると、ソルト・タイフーンは遅くとも2021年ごろから活動しているとみられ、電気通信や政府、交通、宿泊、軍事インフラな