警察庁は、中国政府を背景とするハッカー集団「ソルトタイフーン」に関する注意・対策をまとめた文書に署名したと発表しました。攻撃者や背後の国家を名指しして非難する「パブリック・アトリビューション」で、日本政府としては9例目です。今回の文書はアメリカが主導して作成し、日本、オーストラリア、カナダ、ニュージーランド、イギリス、チェコ、フィンランド、ドイツ、イタリア、オランダ、ポーランド、スペインの13か国が