NY株式27日（NY時間11:39）（日本時間00:39） ダウ平均45541.68（+123.61+0.27%） ナスダック21575.20（+30.93+0.14%） CME日経平均先物42465（大証終比：-35-0.08%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は続伸。投資家の注目は、強気相場の行方を左右しかねないエヌビディア＜NVDA＞の決算に集まっている。エヌビディアはＳ＆Ｐ５００で最大のウェートを持ち、市場全体のバロメーター