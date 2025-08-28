27日（水）、2025バレーボール女子世界選手権（世界バレー）の決勝ラウンドの組み合わせが決まった。 22日（金）に開幕した女子の世界バレー。32カ国が4チームずつの8組に分かれ、各プールの上位2カ国が決勝トーナメントに進出する。 プールHに入った女子日本代表は、予選ラウンドで女子カメルーン代表、女子ウクライナ代表、女子セルビア代表に3連勝。プー