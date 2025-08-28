ブンデスリーガのホッフェンハイムは25日、FCルガーノ（スイス）からスイス代表DFアルビアン・ハジダリを完全移籍で獲得したことを発表した。現在22歳のハジダリはバーゼルの下部組織出身。ユヴェントス加入後もレンタル先のバーゼルとルガーノで経験を積み、2023年4月にルガーノへの完全移籍移行が発表された。また、世代別のスイス代表としても活躍しており、2025年3月にA代表デビューを飾っている。そんなハジダリだが、