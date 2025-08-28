都議選と参院選に52人の候補者を擁立し、全員が落選した地域政党「再生の道」。石丸伸二氏が、代表から退くことを明らかにしました。今後、都議選や参院選に出馬したおよそ40人の中から立候補者を募り、投票を実施し来月16日に新しい代表を発表する予定だということです。