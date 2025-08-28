気象庁は２７日、今冬から職員による初霜と初氷の目視観測を終了すると発表した。初霜と初氷の目視観測は、季節の移ろいを伝えるために１９５２年から統一的な手法で全国の気象台や測候所で行われてきた。だが、観測地点周辺の気象情報となるため、地域によっては参考にならないことがあったという。観測技術の発達により網羅的に気象情報を提供できるようになり、霜注意報や低温注意報の利用も進んだことから終了を決めた。