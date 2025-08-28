巨人は２７日の広島戦（マツダ）に２―３で敗れ３連敗。９回の攻撃で起きた本塁上でのクロスプレーを巡るリプレー検証に対して、阿部慎之助監督（４６）は首をかしげた。またしても本塁上で?事件?は起きた。２―３で迎えた９回一死一、三塁の好機でリチャードの放った打球が一ゴロとなると、一塁を踏んだモンテロはそのまま本塁へ送球。三走・門脇は本塁に突入すると、ホームベースを跨ぐ形で待機していた捕手・会沢は三塁側方