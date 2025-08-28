お笑いコンビ「キャイ〜ン」の天野ひろゆき（５５）が２７日、都内で行われた「東京都主催『賃貸断熱推進イベント』」にタレントの関根麻里（４０）とともに出席した。同イベントは賃貸住宅の断熱、省エネの理解を深めるもの。現在も２軒の物件を貸す賃貸オーナー芸人として知られる天野は「すごく良い大家さん」と自画自賛。「この間も、１０年くらいたったエアコンを新しくしました」と大家としての仕事ぶりを明かした。賃