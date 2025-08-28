大阪・関西万博で人気を集めた新たなモビリティが一般販売されました。ダイハツ工業が発売したのは電動車椅子に分類される「e-SNEAKER」で、歩行者と目線を近くしたほか、歩道の段差も乗り越えられるタイヤにしたということです。万博では約2万人が会場をまわるのに利用し、公共交通機関の減少や高齢者の免許返納が増える中、近い距離の移動を支援したい考えです。