きょうの為替市場はドル高が優勢となる中、ユーロドルは下落している。１．１５ドル台に下落し、一時１．１５７５ドル近辺まで下げ幅を拡大した。２１日線を下回っており、徐々に下値警戒感が高まっている。ユーロ円は１７１円台半ばでの上下動。ユーロドルとドル円挟まれ方向感のない値動きとなっている。仏政局が再び流動化しており、ドイツ１０年債と仏１０年債の利回り格差が４月以来の水準に拡大していた