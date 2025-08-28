◇天皇杯準々決勝相模原1―1（PK2―4）神戸（2025年8月27日レモンガススタジアム平塚）J1以外で唯一8強に残ったJ3相模原（神奈川）が、前回王者の神戸（J1）をあと一歩まで追い詰めた。延長まで120分を終えてスコア1―1で決着つかず、PK戦で2人が失敗。惜しくもジャイアントキリングはならなかった。「100％勝つつもりできたので、最後チームを勝たせられなかった自分が悔しい」と本気で無念さを見せたシュタルフ悠紀