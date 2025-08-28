Ｊ１ＦＣ東京が２７日に行われた天皇杯準々決勝の浦和戦（埼スタ）で２―１と逆転勝利した。前半４２分に先制点を許すが、後半７分にＦＷマルセロヒアン（２３）が自ら放ったシュートのこぼれ球に反応し同点に追いつく。さらに同２０分にもゴールを決め、２ゴールの大活躍だ。松橋力蔵監督は「コンディションが難しい中のゲームで最後まで諦めずに戦った選手はやっぱりすごい。この勝利は本当に素晴らしいと思う」と、過密日