◆パ・リーグオリックス１―６ロッテ（２７日・ほっともっとフィールド神戸）オリックスが神戸での今季最終戦に敗れ、４連勝を逃した。ロッテ戦の３連勝もストップ。８月は２４試合で１２敗目を喫し、２か月連続での勝率５割以下が確定した。岸田監督は「勝ちたかったですね。いっぱい（お客さんが）見に来てくれたんですけど、ちょっと勝てずに残念でした」と、唇をかんだ。先発のドラフト２位・寺西は自己ワーストの５失点