韓国の尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領の「非常戒厳」を巡り、当時、首相だった韓悳洙（ハン・ドクス）氏に対する逮捕状を韓国の裁判所が棄却しました。ソウル中央地方裁判所は昨夜、「非常戒厳」をめぐり内乱の首謀をほう助した疑いなどで請求されていた韓悳洙（ハン・ドクス）前首相に対する逮捕状を棄却しました。尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領の「非常戒厳」を捜査する特別検察は韓前首相が、違憲状態の「非常戒厳」