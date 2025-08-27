サバシスターが10月15日にリリースする2ndアルバム『たかがパンクロック！』の詳細を発表した。全16曲を収録する本作は、1stアルバムを上回るボリュームを誇り、そのうち12曲が完全新曲。さらに、バンド初期からライブで披露してきた人気曲「サバカン」が今回ついに初音源化される。特典DVDには、昨年から今年に行われた全5公演のライブアーカイブ映像全19曲を収録。メンバーの地元・仙台と新潟での公演をはじめ、昨年秋に開催され