東南アジアで児童買春を繰り返していたとみられる歯科医師の男ら2人が逮捕されました。児童ポルノ禁止法違反などの疑いで逮捕されたのは、名古屋市の無職・宇治和彦容疑者（65）と大阪市の歯科医師・白井喜宏容疑者（60）です。警察によりますと、2人はそれぞれラオスやミャンマーで、現地の18歳未満の少女のみだらな姿を撮影したなどの疑いがもたれています。警察の調べに対し、宇治容疑者は黙秘し白井容疑者は行為については認め