千葉刑務所で男性受刑者を金属の水筒で殴って殺害したとして、同じ部屋の受刑者の男が逮捕されました。殺人の疑いで逮捕されたのは、千葉刑務所に服役中の那須野亮容疑者（46）です。那須野容疑者は24日、刑務所内の同じ部屋にいた藤江彰受刑者（51）の頭などを金属製の水筒で複数回殴り殺害した疑いが持たれています。当時、部屋には5人の受刑者がいて、複数人が大声で呼ぶのを聞いた職員が頭から出血した男性受刑者を発見しまし