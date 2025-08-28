【Amazon：Narwal 掃除機】 セール期間：8月28日～9月10日23時59分 AmazonにてNarwalのロボット掃除機、コードレス水拭き掃除機が特別価格で販売されている。期間は9月10日23時59分まで。 対象商品はコードレス水拭き掃除機「S20 Pro」、ロボット掃除機「Freo Z Ultra」、「Freo X Ultra」の3商品がラインナップ。 なお、セール品の売り切れ、セー