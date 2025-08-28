笹川平和財団の小原凡司・上席フェローと安全保障ジャーナリストの吉永ケンジ氏が２７日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、トランプ米大統領が意欲を示す米朝首脳会談の可能性を議論した。小原氏は、会談は北朝鮮の金正恩（キムジョンウン）朝鮮労働党総書記の判断次第との見方を示しつつ、「（北朝鮮は）米側がどのような内容で会談を持ちかけてくるのかを待っている」と分析した。吉永氏は、北朝鮮が昨年、憲法改正で