気象台は、午前0時10分に、洪水警報を香美町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】兵庫県・香美町に発表 28日00:10時点北部では、28日明け方まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■豊岡市□洪水警報28日明け方にかけて警戒■香美町□洪水警報【発表】28日明け方にかけて警戒