【若松ボート・ＳＧメモボートレース若松のＳＧ「第７１回ボートレースメモリアル」は２７日、予選２日目が行われた。西山貴浩（３８＝福岡は７Ｒ、４コースから最内を突いて上位進出を狙ったものの４着。初日から６、３、４着と苦戦を強いられている。舟足も「全然ダメ。整備をしているけど、出足がなくて全然、進んでいない」とイマイチだ。予選前半２日間を終えて得点率３・６７、３９位タイ。３日目は９Ｒ１号艇の一走。