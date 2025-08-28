サッカーの天皇杯準々決勝が２７日、各地で行われ、Ｊ１町田が鹿島戦（Ｇスタ）に３―０で快勝し、クラブ史上初の４強入りを果たした。前半１５分にＭＦ増山朝陽がＣＫを頭で合わせて先制し、同２１分にはＦＷ藤尾翔太がロングスローを受けて反転して左足で追加点を決めた。圧巻は、後半開始早々の１分にＭＦ下田北斗が自陣から放った６０メートル弾。鹿島の戦意すら削ぐスーパーゴールだった。黒田剛監督は「いい形で２点先