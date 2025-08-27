ボートレース若松のＳＧ「第７１回ボートレースメモリアル」は２７日、予選２日目が行われた。２日目９Ｒ、６号艇の吉田裕平（２８＝愛知）は５号艇の菅章哉が大外に出たため５コース発進。コンマ１１のトップスタートから１Ｍまくり差して２着でゴールした。２日目を終えて１、５、２着。「ターンのグリップ感はないけど、足的には良くなっている」と舟足は良化している。ＳＧメモリアルは初出場。「３日目の２走は勝負駆けと