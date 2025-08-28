ＳＯＭＰＯホールディングス（ＨＤ）は２７日、米損害保険会社のアスペン・インシュアランスＨＤの買収手続きを開始したと発表した。買収額は約５２００億円。アスペンはサイバー攻撃に対する専門性の高い保険を強みとしており、米国での収益基盤を固める狙いがある。ＳＯＭＰＯは２０２６年にも、アスペンの８割強の株式を保有する米投資ファンドのアポロ・グローバル・マネジメントなどから株式を取得し、完全子会社化する。