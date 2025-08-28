◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島３―２巨人（２７日・マツダスタジアム）巨人の泉口友汰内野手がマルチ安打を放ち、敗戦の中で気を吐いた。「１番・遊撃」でスタメン出場。初回に大瀬良から右前安打を放つと、６回２死一塁では右前に運んだ。８戦連続安打と好調をキープ。４打数２安打で、打率は２割９分１厘に上昇した。３連敗と苦しいチーム状況だが、背番号３５の存在感は高まり続けている。