◆米大リーグドジャース６―３レッズ（２６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２６日（日本時間２７日）、本拠地・レッズ戦に「１番・ＤＨ」でフル出場し、４打数１安打１打点。来年シリーズ６０周年を迎える「ウルトラマン」が来場した一戦で６回に７試合ぶりのタイムリーとなる“光速”右前安打を放つなど、チームを３連勝に導いた。単独首位を守り、地区Ｖマジッ