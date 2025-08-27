◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島３―２巨人（２７日・マツダスタジアム）巨人のＫ・ケラー投手が６回から３番手で登場し、圧巻の３者連続奪三振。１イニングで完璧な仕事を果たし「１点を追う状況だったので、何とかゼロで抑えて良い流れを作るように頑張った」と汗をぬぐった。７、８月はここまで１７イニングで２１Ｋを奪って自責１。防御率０・５３と“夏男”ぶりを発揮する。「調子はいい。好調をキープしながら残りの毎試合