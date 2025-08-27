27日午後11時11分ごろ鹿児島県内で最大震度３の地震がありました。 震源はトカラ列島近海で震源の深さは約10キロメートル。 地震の規模を示すマグニチュードは3.3と推定されています。 各地の震度は、 震度３が十島村の諏訪之瀬島、 震度２が十島村の悪石島 です。 この地震による津波の心配はありません。 ・ ・ ・