27日午後11時18分ごろ鹿児島県内で最大震度１の地震がありました。 震源はトカラ列島近海で、地震の規模を示すマグニチュードは2.4と推定されています。 各地の震度は、 震度１が鹿児島十島村・諏訪之瀬島 です。 この地震による津波の心配はありません。 ・ ・ ・