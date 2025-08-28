「ヤンマガGリーグ！増刊号」より城戸ひなのさん 【拡大画像へ】 講談社は同社のWebサイト「ヤンマガWeb」にて、「ヤンマガGリーグ！増刊号」、「NEXT推しガール！」、「推しメンFile」を公開した。 「ヤンマガGリーグ！増刊号」に登場しているのは城戸ひなのさん。「NEXT推しガール！」では、リアル姉妹ユニット・More Sistersの早川聖菜さん、早川夢菜さんが海＆お風呂を満喫している