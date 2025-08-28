2003（平成15）年8月28日、小泉純一郎首相が、明治初期の日本を舞台にした映画「ラスト・サムライ」の主演トム・クルーズさん（左）、エドワード・ズウィック監督（右）と官邸で面会した。映画のアルバムや本をプレゼントされ、並んで写真を撮った首相は「選挙に出るみたいだね」と顔を紅潮させて大はしゃぎだった。