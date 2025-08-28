市場はＦＲＢの独立性に対する懸念を高めている。トランプ大統領が月曜日、住宅ローン詐欺の疑いを理由にクックＦＲＢ理事を即時解任すると発表。クックＦＲＢ理事はトランプ大統領を提訴する意向を示している。同理事の弁護士は「疑惑には事実的・法的根拠がない」と主張。 これまでもトランプ大統領がＦＲＢに利下げ圧力をかける中、市場は改めてＦＲＢの独立性に対する懸念を高めている。 アナリストからは、